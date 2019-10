Panorama esportivo do dia 5 de outubro de 2019

LNF

O fim de semana decisivo pela LNF terá três equipes paranaenses em quadra neste domingo (6). Em Pato Branco, o atual campeão nacional reencontra o Atlântico, às 11h, com transmissão ao vivo do SporTV. No primeiro jogo, em Erechim (RS), vitória dos donos da casa por 4 a 3. Agora, o Pato precisa da vitória no tempo normal para levar a disputa à prorrogação e então poder jogar pelo empate.

Um passa

Outro confronto que ocorre no Paraná pela LNF 2019 será entre Campo Mourão e Foz Cataratas, às 13h deste domingo (6), no Ginásio da UTFPR, em Campo Mourão. Novato na Liga Nacional, o time da casa tenta reverter a vantagem construída pelo Foz no jogo de ida, por 3 a 2, de virada, e agora terá a vantagem do empate no tempo normal. O Campo Mourão precisa vencer o jogo para levar a disputa à prorrogação e então poder jogar pelo empate no tempo extra.

Feminino

O Ministério da Cidadania, em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, promove neste sábado (5) e domingo (6) ações chamadas “Outubro Rosa: Futebol e Mulher”. As atividades serão realizadas pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, subordinada à Secretaria Especial do Esporte, em São José dos Pinhais.

O evento

No mês de conscientização do câncer de mama, o evento visa divulgar o futebol feminino como ferramenta de integração e desenvolvimento social. No sábado, será realizada a clínica de futebol feminino no Estádio do Pinhão, a partir das 8h. No período da tarde, a campanha Outubro Rosa e o painel Esportivo Futebol e Mulher serão promovidos no hotel Astron Suítes, a partir das 14h. No domingo, o evento será encerrado com o desafio Futebol Feminino, no Estádio do Pinhão, com a participação de atletas da região metropolitana de Curitiba.

Amador

O Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019 foi aberto ontem (4) à noite em Cascavel, com uma partida isolada realizada no Estádio Olímpico. A programação terá sequência com dois jogos neste sábado e outros seis no domingo. Os jogos serão no Estádio Olímpico, no Ninho da Cobra, e nos campos do Santa Cruz, São Cristóvão, Colonial e das comunidades de Rio do Salto, São Salvador e Juvinópolis. O Amador 2019 conta com 35 equipes, sendo 16 na 1ª Divisão e 19 na 2ª Divisão.