Panorama esportivo do dia 5 de novembro de 2019

Operário

O Operário recebe o Criciúma pela 33ª rodada da Série B nesta terça-feira (5), às 20h30, no Estádio Germano Krüger. Na rodada anterior, o Fantasma empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, em casa. O Criciúma também empatou com o São Bento, pelo mesmo placar. A equipe de Ponta Grossa está em oitavo lugar na classificação com 45 pontos, a seis do G4, enquanto o Tigre catarinense é o antepenúltimo, com 31 pontos. No primeiro turno, o Operário venceu o duelo por 2 a 1.

LFP

Dois semifinalistas da LFP (Liga Futsal Paraná) foram definidos no fim de semana. Em Dois Vizinhos, os donos da casa empataram com o Cascavel por 2 a 2 e seguem em busca do título, pois haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1. Em Toledo, foram os visitantes quem comemoraram. Depois de vencer em casa por 4 a 1, o Marechal foi à cidade vizinha com a vantagem do empate e voltou a vencer, desta vez por 2 a 1. Na semi, o Dois Vizinhos enfrentará quem passar de Marreco x Foz Cataratas, que ainda não tem datas para ocorrer. Já o Marechal aguarda quem passar de Chopinzinho x Campo Mourão. Na ida, os mourãoenses foram derrotados por 3 a 2, fora de casa.

Série Ouro

Neste fim de semana a LFP terá uma pausa para as disputas da semifinal da Série Ouro do Paranaense de Futsal. No sábado (9), o Dois Vizinhos receberá o Marreco, às 20h30, no Teodorico Guimarães. Na segunda-feira (11), o Umuarama receberá o Foz Cataratas às 20h30, no Amário Vieira da Costa. Os jogos de volta, com mando invertidos, serão nos dias 22 e 23.

Handebol

A Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil definiu a equipe de Cascavel, no feminino, e de Maringá, no masculino, como as campeãs da temporada 2019. Dentre as mulheres, a final foi a reedição da final do ano passado, vencida pelas maringaenses. Desta vez campeãs, as cascavelenses somam esta conquista às da Paraná Handebol Cup, dos Jogos da Juventude e da Copa Ubiratã, além da prata do Campeonato Paranaense de Handebol Cadete e dos Jogos Escolares, tudo em 2019. No masculino, a equipe de Maringá faturou o título do Paranaense de Handebol Juvenil pela sexta vez, sendo a segunda seguida diante do time de Londrina na final.