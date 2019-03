Panorama esportivo do dia 29 de março de 2019

Triatleta

O cascavelense Marcus Vinicius Macedo (foto) foi o quinto colocado geral no Sesc Triathlon de Caiobá e segundo em sua categoria, prova esta que existe há 31 anos e é considerada uma das mais importantes do calendário brasileiro. Há sete anos, Marcus se enveredou no triathlon, porém muito antes já competia em outras categorias. “Os resultados iniciais foram tão surpreendentes que resolvi me dedicar ao triathlon”, comenta o atleta.

Números

Nesta edição do Sesc Triathlon Caiobá houveram mais de 1.300 inscritos de todas as partes do País, logo ficar em segundo lugar é muito gratificante, comenta Macedo. “A minha categoria é o short triathlon que é a mais rápida entre as modalidades. Nadei 750 metros, pedalei mais 20 km e corri mais 5 km”, relata Macedo.

Ironman

Entre seus novos desafios está o Ironman de Florianópolis. “Daqui um mês estou indo a Florianópolis, ai vou ter que nadar 2.000 metros, pedalar 90 km e correr 21 km. E em maio pretendo fazer o Ironman completo que é nadar 3.800 metros, pedalar 180 km e correr uma maratona no final. Tudo isso sem descanso. Nesta última seria fantástico se conseguisse fazer em 9h40 minutos”, salienta.

Experiente

No álbum de memória de Marcus Vinicius está o Mundial de Triathlon dos EUA e da África do Sul, e este ano ela já se classificou para o Sul-Americano da Argentina e para o Mundial da Nova Zelândia.