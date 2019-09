Panorama esportivo do dia 27 de setembro de 2019

Jojups

A fase final da Divisão A da 32ª dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) será encerrada neste domingo (29) em Londrina, com a definição dos campeões do basquete, do futebol, do futsal, da ginástica rítmica, do handebol e do rúgbi. Ontem foi encerrada a programação do atletismo. Na classificação geral por cidades, a parcial, ontem (27), tinha Curitiba na liderança com 389 pontos, seguida por Londrina (315), Maringá (281), Ponta Grossa (188), Foz do Iguaçu (152), Cascavel (145) e Toledo (123).

Foz x ACMF

Foz Cataratas e Campo Mourão fazem duelo paranaense neste sábado (28) pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. O jogo de ida está marcado para as 13h15, no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. No duelo da 1ª fase, o time mourãoense venceu em casa o duelo por 3 a 2, em julho. As equipes ainda se enfrentaram outras duas vezes este ano, pela Série Ouro do Paranaense, com vitórias dos mandantes: 2 a 0 em Foz e 4 a 0 em Campo Mourão.

Marreco

O Marreco Futsal recebe o Tubarão neste sábado (28), no Ginásio Arrudão, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Na segunda-feira (30), a equipe de Francisco Beltrão joga em casa novamente, mas pelas oitavas de final da Liga Futsal Paraná. A diretoria preparou uma promoção de ingressos para esses dois jogos. Quem comprar o bilhete antecipado a R$ 20 terá direito a assistir aos dois jogos.

Taça FPF

A Taça FPF encerra neste domingo (29) a fase classificatória, com Independente São-Joseense x Apucarana e Foz do Iguaçu x Nacional, ambos às 11h. Com 9 pontos, o Nacional lidera o returno e só ficará de fora da final se for derrotado neste fim de semana e o São-Joseense, já na final por ter vencido o 1º turno, vencer e tirar um saldo de oito gols de desvantagem para a equipe de Rolândia. Assim, antecipadamente a final está desenhada entre Independente e Nacional. O campeão garantirá vaga na Série D do Brasileiro 2020, mas essa condição está sendo questionada pelo Rio Branco na Justiça.