Panorama esportivo do dia 26 de março de 2019

Superliga

Depois de ter sido superado no primeiro set, o Sada Cruzeiro (MG), atual campeão, virou o jogo, enfrentou nova dificuldade no quarto set, e levou melhor sobre o Copel Telecom Maringá na primeira rodada das quartas de final da Superliga masculina de vôlei 18/19. Na noite de domingo, em Belo Horizonte (MG), o time cruzeirense superou o adversário por 3 sets a 2, de virada (21/25, 25/18, 25/23, 25/27 e 17/15) e saiu na frente na série melhor de três jogos. Taubaté, Sesc-RJ e Sesi-SP também largaram em vantagem nos playoffs.

A volta

A segunda rodada das três possíveis das quartas de final da Superliga masculina de vôlei terá dois jogos disputados na quarta-feira (Vôlei Renata x Taubaté e Minas x Sesc) e outros dois na quinta (Itapetininga x Sesi e Maringá x Sada). O jogo em Maringá será às 21h30 e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2. Em caso de empate na série, a classificação para a semifinal será definida na terceira e última rodada, nos dias 29 e 30 deste mês.

Série Ouro

A primeira rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019 mostrou que os representantes do Estado na Liga Nacional estão com o pé calibrado. Quem marcou menos gols foi o Marechal, que goleou o Dois Vizinhos por 5 a 1. Já o Pato aplicou 6 a 0 no Ampére, o Campo Mourão 6 a 2 no São José dos Pinhais, o Foz Cataratas 6 a 1 no Toledo, o Marreco 6 a 3 no São Lucas e o Cascavel 7 a 2 no Palmas. No único duelo da 1ª rodada entre os times que disputam exclusivamente o Estadual, o Umuarama venceu o Matelândia por 4 a 1, no Ginásio Amário Vieira da Costa, na estreia do técnico Nei Victor no time umuaramense.

Reencontro

O técnico Nei Victor, aliás, agora terá um duelo criador x criatura pela frente, na próxima rodada da Ouro. Na sexta-feira, pela 2ª rodada, ele e seus comandados no Umuarama viajarão a Cascavel para enfrentar a Serpente Tricolor no Ginásio da Neva, onde Nei Victor foi pentacampeão paranaense com o time cascavelense. O reencontro e primeiro desafio contra a equipe que dirigiu durante 23 anos será às 19h30.