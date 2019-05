Panorama esportivo do dia 25 de maio de 2019

Basquete

Após longo período afastada das competições da Federação Paranaense de Basketball, a equipe feminina adulta de Cascavel volta ao circuito pelo Campeonato Estadual, pelo qual terá o primeiro compromisso neste sábado. O desafio é contra o time de Toledo, às 19h30, no Ginásio Eduardo Luvison, no Ciro Nardi, em Cascavel. O calendário de jogos para as cascavelenses irá até o mês de setembro pela competição.

Segundona

Reiniciada ontem após cerca de 15 dias paralisada por pendências judiciais, a Segunda Divisão do Paranaense de Futebol terá a 2ª rodada da 2ª fase neste domingo, com os quatro jogos marcados para as 15h: Independente São-Joseense x PSTC, Prudentópolis x Nacional, Rolândia x Batel e União x Apucarana.

BCR

O Cascavel/Apac/Unimed compete em Londrina neste fim de semana, na etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas 2019. A competição reúne sete equipes e cascavelense terá como primeiros adversários os times de Londrina e Foz do Iguaçu.

Natação

O Campeonato Brasileiro de Natação será encerrado neste sábado em Belo Horizonte (MG). Portando, ainda dá tempo de três dos destaques cascavelenses da modalidade faturarem mais medalhas. Por enquanto, Willian Matana já pode se orgulhar de ser o mais rápido do Brasil nos 400m medley da categoria Infantil 1. Além desse ouro, ele foi medalhista de bronze nos 1.500m livre. As nadadoras Beatriz Garute e Letycia Monsores também competem no Brasileiro, todos sob o comando de Rui Comin.

Série Ouro

Inicialmente marcado para ontem, o duelo entre Ampére e São José dos Pinhais será realizado neste sábado pela 10ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, às 20h30, no Ginásio da Rondinha, no Sudoeste do Estado. Será a única partida da competição neste fim de semana. A 10º rodada será encerrada na terça-feira, com Foz Cataratas x Cascavel e Pato x Matelandia.

Série D

Maringá e Cianorte também terão compromisso pela 4ª rodada da Série D do Brasileiro de Futebol neste fim de semana. Vice-líder do Grupo A16 com 6 pontos, o Leão do Vale recebe o líder Caxias às 16h deste domingo no Albino Turbay. O adversário tem 7 pontos no topo da classificação. Já o Maringá atuará sábado em Araraquara (SP), às 18h, contra a Ferroviária. O time paranaense tem 2 pontos na terceira posição e a equipe paulista tem 6 na vice-liderança do Grupo A17.