Panorama esportivo do dia 23 de outubro de 2019

LNF

Assim como foi na rodada de ida das oitavas, os mandantes levaram a melhor no primeiro jogo do mata-mata das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. A definição ocorreu na noite de segunda-feira (21), com a vitória do Jaraguá por 4 a 2 sobre o Tubarão. O único visitante que não perdeu, assim como ocorreu nas oitavas, foi o Magnus, que empatou por 2 a 2 com o Campo Mourão. Já o Pato venceu o Carlos Barbosa por 3 a 0 e o Joinville o Corinthians por 3 a 1.

Mais futsal

A rodada de volta da LNF ainda terá as datas definidas. O certo é que não será neste fim de semana, pois Pato e Campo Mourão entrarão em quadra pela Série Ouro do Paranaense, pela rodada de volta das quartas de final. O time do Sudoeste fará duelo regional com o Dois Vizinhos em casa, no sábado (26), após empate por 2 a 2, enquanto o Campo Mourão receberá o Foz Cataratas domingo (27), depois de ter sido derrotado por 5 a 1 na ida.

Fato!

Na Liga Nacional, os times que atuaram em casa na rodada de volta das oitavas de final avançaram de fase – quase todos os mandantes haviam vencido na rodada de ida (apenas três, de oito, não venceram) e terminaram eliminados. No Paranaense, no único jogo realizado pela rodada de volta das quartas, o visitante Marreco eliminou o mandante Cascavel e já está na semifinal.

Números

Sobre números para Flamengo x Grêmio, os dados são os mais variados possíveis. Um deles mostra que Bruno Henrique (51 jogos), Éverton Ribeiro (48) e Gabigol (47) foram os jogadores do Fla que mais atuam no ano, enquanto pelo Grêmio foram Everton (58) e ​Matheus Henrique (44), a parte dos goleiros. Em relação aos arqueiros, aliás, os números mostram expectativas se o jogo for aos pênaltis: Diego Alves defendeu 5 e sofreu 12 gols – um bateu na trave -, enquanto Paulo Victor defendeu três e sofreu 12 gols no ano.

Números 2

Entre o jogo de ida esse, Fla e Grêmio fizeram cinco jogos cada, com cinco vitórias dos cariocas, que estão invicto há 17 jogos, e duas vitórias, duas derrotas e um empate dos gaúchos. Nos últimos dez jogos, o Fla tomou apenas quatro gols, sendo dois de pênalti, e marcou 17 vezes. Já o Grêmio sofreu nove gols e marcou 21 vezes.