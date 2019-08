Panorama esportivo do dia 23 de agosto de 2019

Série Ouro

O Pato Futsal tenta retomar a liderança da Série Ouro em um compromisso diante de sua torcida nesta sexta-feira, dia no qual recebe o Toledo às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda, em partida atrasada da 15ª rodada. O time pato-branquense tem 44 pontos na segunda posição da tabela de classificação. Foi ultrapassado pelo Campo Mourão (45 pontos) na terça-feira e hoje pode retomar a primeira posição. O time mourãoense, aliás, foi o único que conseguiu desbancar o Pato no Dolivar Lavarda na competição, em 10 jogos realizados pelo Pato Futsal no local. Nono colocado com 22 pontos, o Porco tenta se manter na zona de classificação para a próxima fase.

Sub-19

O Paranaense de Futebol Sub-19 dará início à sua terceira fase neste fim de semana. Agora, apenas oito equipes seguem na busca pelo título, das 25 que iniciaram a competição. O Toledo é uma delas, e amanhã desafiará o Curitiba às 15h, na capital. Os demais jogos da 1ª rodada da 3ª fase, todos no sábado (24), serão Apucarana x Verê, Maringá x Londrina e Independente x Paraná Clube.

Vôlei feminino

A Secretaria Municipal de Cultura e Esportes está com vagas abertas para treinos de voleibol feminino. As interessadas, nascidas de 2005 a 2008, devem comparecer ao Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, no Ciro Nardi, às segundas e quartas-feiras das 15h às 17h para avaliação e início imediato dos treinos. Não há custo algum e as categorias oferecidas são pré-infantil, infantil e juvenil. Os treinos são ministrados pelos professores Igor Mateus da Silva e Lucas Gomes Figueira.

Natação

Também estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de natação oferecidas pelo governo municipal em Cascavel. As atividades são disponíveis para todas as idades, além de hidroginástica exclusiva para idosos. As aulas ocorrem nas piscinas do Ciro Nardi, do Parque Tarquínio e do Complexo Esportivo da Região Norte, durante os três períodos do dia. As atividades oferecidas são para lazer, esporte ou por recomendação médica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3902-1384.