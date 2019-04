Panorama esportivo do dia 23 de abril de 2019

Estaduais

Os campeonatos estaduais Brasil afora terminaram no fim de semana para dar início, neste sábado e domingo, à Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para os duelos Flamengo x Cruzeiro e Bahia x Corinthians, os únicos da 1ª rodada que irão opor campeões estaduais. Apenas outros quatro, dos 20 times da Série A, foram vencedores em seus estados: Athletico-PR, Avaí, CSA, Fortaleza e Grêmio.

Campeões

Além dos campeões que estão na Série A do Brasileiro, outros dez times ergueram o troféu em seus estados: Sport (PE), Atlético (GO), Cuiabá (MT), Águia Negra (MS), Remo (PA), Imperatriz (MA), River (PI), Gama (DF), Frei Paulistano (SE) e Botafogo (PB).

Indefinidos

Além de todos esses, e do Acreano, que foi definido ontem à noite, outros sete campeões estaduais serão conhecidos este ano. No Rio Grande do Norte o campeão será conhecido amanhã; no Espírito Santo e em Rondônia a final será domingo (27); Em Roraima o vencedor será conhecido somente em maio; Em Tocantins em junho; no Amapá, a bola ainda não começou a rolar; e o Campeonato Amazonense está paralisado por questões jurídicas.

Brasileirão

A Série A do A do Brasileirão começará neste sábado com quatro jogos: São Paulo x Botafogo (16h), Atlético-MG x Avaí (19h), Chapecoense x Internacional (19h) e Flamengo x Cruzeiro (21h). Os demais duelos serão no domingo: Grêmio x Santos, Ceará x CSA, Bahia x Corinthians, Athletico-PR x Vasco, Palmeiras x Fortaleza e Fluminense x Goiás.

Na Europa

Na Europa, o PSG de Kylian Mbappé se sagrou campeão francês no fim de semana. O Paris Saint-Germain, aliás, nem precisou entrar em campo para isso, pois contou com a derrota do Lille para o Toulouse para comemorar antecipadamente seu oitavo título no país. Ainda assim, venceu o Mônaco por 3 a 1, na partida que contou com o retorno de Neymar, que foi coadjuvante de Mbappé, autor dos três gols e principal concorrente de Messi ao Bola de Ouro.

Espanhol

Messi, aliás, pode ser campeão espanhol amanhã. Para isso, basta seu Barcelona vencer o Alavés nesta terça-feira e o Atlético de Madrid perder no dia seguinte para o Valencia. Para não precisar de um tropeço do rival, o Barça pode garantir a taça se vencer o Alavés nesta terça e o Levante no sábado.