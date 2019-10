Panorama esportivo do dia 22 de outubro de 2019

Homenagem

Uma das personalidades mais importantes no cenário esportivo de Toledo foi Mauro Mauri Maiorki, o Butim, ex-secretário de Esportes do município que faleceu em abril de 2016. Como forma de homenagear o trabalho realizado pelo profissional durante os 16 anos em que foi gestor esportivo no município, o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte batizou o troféu do Japs 2019 de Troféu Mauro Maiorki.

E agora, Jesus?

O técnico português Jorge Jesus dominou o noticiário esportivo de seu país natal ao jornal “Record” estampar na sua capa da edição de ontem que o atual treinador do Flamengo “tem saudades de casa” e está “disposto a reduzir o salário atual”, apesar de “sentir-se bem no Brasil”. A notícia pegou os flamenguistas de surpresa, às vésperas da decisão da vaga à final da Libertadores com o Grêmio e cada vez mais perto do título do Brasileirão.

Saída amigável

Jorge Jesus, apontado como principal responsável pela campanha do estrelado Flamengo, por conseguir controlar egos na equipe e implantar um padrão de jogo que permite aos suplentes, não tão renomados quantos os titulares, fazerem frente aos preferidos para o 11 inicial, tem contrato com o Rubro-Negro até junho de 2020, mas com cláusula que permite a rescisão amigável em dezembro de 2019, caso uma das partes deseje. Segundo a publicação portuguesa, a renovação não avança para permanência no Brasil.

Contestou

Jesus não gostou da forma com que a notícia de sua saudade da família foi repercutida em Portugal, tanto que pediu a publicação de sua versão nesta terça-feira (22). “Não é por aí o caminho, a forma que foi colocada [a notícia]”, disse o treinador, que tem a aprovação da diretoria flamenguista para renovar contrato o quanto antes.

Segurança reforçada

O ônibus do River Plate contará com um gigantesco esquema de segurança para chegar à La Bombonera. Serão 1.500 policiais, dois helicópteros e 50 motos para escoltar a delegação do River nos 16 km de trajeto entre a concentração do time, no Monumental de Nuñes, até a Bombonera. Além disso, todo o percurso será monitorado por drones e uma película protetora foi aplicada nas janelas do veículo do time visitante, protegendo o vidro de eventuais pedradas, para evitar os problemas tidos no ano passado, quando o ônibus do Boca foi atacado por torcedores do River e jogadores ficaram feridos.