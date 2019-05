Panorama esportivo do dia 22 de maio de 2019

Árbitra

A árbitra paranaense Edina Batista, de Goioerê e filiada à Federação Paulista de Futebol, será a segunda mulher na história do futebol brasileiro a apitar como árbitro principal de um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. Será em CSA x Goiás, na segunda-feira (27), pelo encerramento da 6ª rodada. A primeira e única mulher a realizar tal feito, em 2005, é Silvia Regina, que será supervisora do VAR no jogo em Maceió (AL). Além de repetir o feito 14 anos depois, Edina será a representante da arbitragem brasileira na Copa do Mundo Feminina, em julho, na França.

Exemplo

A escalação de Edina foi apontada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, como um marco para a arbitragem brasileira. Mas, além disso, como um momento merecido pela árbitra paranaense: “ela serve como exemplo não só para mulheres, mas para todos. A Edina era bandeira, abriu mão do escudo da Fifa, de árbitra internacional, porque tinha o sonho de ser árbitra central. Então, ela voltou às categorias de base, começou a apitar na base, largando o escudo internacional de auxiliar. Ela já conseguiu alcançar o quadro internacional como árbitra central e, hoje, está chegando na Série A. Para mim, ela é um exemplo para todo mundo”, destacou.

Coritiba

Derrotado em Alagoas pelo CRB, com direito a um pênalti desperdiçado pelo artilheiro Rodrigão – o segundo em dois jogos consecutivos -, o Coritiba volta aos trabalhos nesta quarta-feira de olho em um confronto inédito contra o Cuiabá, sábado (25), no Couto Pereira, pela 5ª rodada. O Coxa nunca enfrentou o time cuiabano, atual vice-campeão da Série C e terceiro colocado na classificação da B, com 8 pontos. O alviverde paranaense é o 11º, com 5.

Sub-20

A Copa Mundo do Futsal Sub-20 segue com programação em Foz do Iguaçu nesta quarta-feira, pela 2ª rodada. O duelo entre os paraguaios do Cerro Porteño e os argentinos do River Plate abrem às 16h as disputas no Ginásio Costa Cavalcanti. Em seguida, às 17h30, Barcelona e Boca Juniors medem forças. O Foz Cataratas entrará em quadra às 19h, contra o Peñarol, que está reforçado com jogadores do Jaclani/Marechal Rondon na competição. Às 20h30, Calos Barbosa e Corinthians fazem clássico brasileiro em Foz.