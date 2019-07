Panorama esportivo do dia 20 de julho de 2019

Esportes aquáticos

Ana Marcela Cunha é tetracampeã mundial nos 25 km, a prova mais longa das maratonas aquáticas, do Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju (Coreia do Sul). Essa é a 2ª medalha de ouro dela na competição, a outra foi conquistada nos 5 km. Ana Marcela também ganhou a prova dos 25 km nos Mundiais de 2011, 2015 e 2017.

Turma da Mônica

A Turma da Mônica vai engrossar a torcida pelo Brasil nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A um ano da abertura da próxima edição do maior evento esportivo do mundo, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) e Mauricio de Sousa Produções anunciaram em São Paulo, uma parceria para que Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e tantos outros personagens admirados por milhares de brasileiros estrelem ações de marketing e relacionamento com os integrantes da delegação brasileira no Japão e com os fãs do Time Brasil.

Mundial de esgrima

A brasileira Nathalie Moellhausen conquistou em Budapeste a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Esgrima. Resultado é inédito para a esgrima brasileira. Italiana naturalizada brasileira, Nathalie tem 33 anos e antes de competir pelo Brasil defendia a Itália. De quebra, Nathalie subiu do 22º ao quarto lugar no ranking mundial e praticamente garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de 2020, ainda que a corrida olímpica termine em abril do próximo ano.

Ginástica no Pan

Com a expectativa de alcançar o maior número de finais possíveis, a Seleção Brasileira Masculina de Ginástica Artística, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, será formada pelos ginastas Arthur Zanetti, Arthur Nory, Caio Souza, Francisco Barreto Júnior e Luís Porto. O nome de maior destaque é o de Arthur Zanetti, campeão olímpico nas argolas em Londres-2012, além de ter sido medalha de prata no mesmo aparelho na Rio-2016. Escolhido como um dos “embaixadores” do Pan-2019, Zanetti tentará em Lima sua quinta medalha na competição.

Gabriel Medina

Em uma final brasileira ontem (19) na Praia de Supertubes, em Jeffreys Bay, na África do Sul, Gabriel Medina conseguiu seu primeiro título no circuito mundial de surfe deste ano. Medina superou o compatriota Ítalo Ferreira e venceu a Corona Open J-Bay, a sexta de 11 etapas do mundial. Com o título, Medina subiu da oitava para a sétima posição no ranking mundial, ultrapassando o norte-americano Kelly Slater. Apesar da vitória, Medina ainda está fora da zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.