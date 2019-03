Panorama esportivo do dia 19 de março de 2019

Caiu

O técnico Antônio Picolli não suportou a mais uma derrota do Maringá no Paranaense 2019 e logo após a goleada sofrida em casa para o Athletico, por 4 a 0, no domingo, foi desligado do time pela diretoria maringaense. Ele comandou a equipe em oito partidas, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Para o seu lugar foi anunciado o ex-Coritiba Sandro Forner, que será apresentado nesta manhã no CT do Maringá.

Feminino

O Foz Cataratas/Athletico estreou com derrota no Brasileiro de Futebol Feminino 2019. As Poderosas foram até Itapira, no interior paulista, e não conseguiram segurar as Sereias da Vila, que venceram por 3 a 0. O time iguaçuense voltará a campo pela competição nesta sexta-feira, quando fará sua estreia em casa, contra o Vitória (BA), às 17h, Estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu. Já o Santos visitará o Corinthians na quinta-feira, às 15h, no Parque São Jorge.

Superliga

A CBV divulgou no último sábado, logo após o fim da fase classificatória, a tabela das quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2018/2019. A primeira rodada será disputada neste fim de semana, com três partidas no sábado e um no domingo. Para o Copel Telecom Maringá, o desafio será contra o Sada Cruzeiro, domingo, às 19h, no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG).

Feminina

Na Superliga feminina, os playoffs da melhor de três das quartas de final começaram ontem à noite, com o estreante Curitiba Vôlei, oitavo colocado, recebendo o líder da fase de classificação, Itambé/Minas. Dentil/Praia Clube e Fluminense também iniciaram ontem o duelo. Os jogos de volta serão quinta-feira. Hoje, será a vez de Hinode Barueri x Osasco-Audax, às 19h, e Sesi Bauru x Sesc RJ, às 21h30, iniciarem as quartas de final.

Maracanã

O Governo do Rio de Janeiro anunciou, ontem, o cancelamento da concessão do Estádio do Maracanã com o Consórcio Maracanã S/A e uma intervenção de pelo menos um mês no espaço. A concessão havia sido vencida em 2013 pelo grupo Odebrecht, investigado na Operação Lava Jato. E o contrato, que valeria por 35 anos, estava suspenso desde setembro. Segundo a Justiça, a parceria apresentava ilegalidades. Segundo a secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, desde maio de 2017 as empresas não têm pagado as parcelas referentes à concessão – o que soma uma dívida de R$ 38 milhões.

Futsal

A Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019 começará nesta semana. O duelo entre Marechal e Dois Vizinhos dará o pontapé inicial na competição na sexta-feira, às 19h30, no Ginásio Ney Braga. No sábado serão cinco jogos: Cascavel x Palmas (19h), Foz Cataratas x Toledo (20h30), Pato x Ampére (20h05), Marreco x São Lucas (20h30) e Umuarama x Aymoré (20h30). No domingo será a vez de São José dos Pinhais e Campo Mourão estrearem, às 11h.