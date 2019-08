Panorama esportivo do dia 16 de agosto de 2019

Judô

Washington “Tyan” Donomai e Luiz Otávio da Rosa dos Santos serão os representantes do judô cascavelense no Campeonato Brasileiro Sub-13 que será realizado neste sábado em Curitiba. O professor irá como chefe da delegação do Paraná e o aluno, de 12 anos, como atleta da equipe na categoria médio até 47 quilos. Luiz foi chamado para representar o Estado por ter sido vice-campeão paranaense em sua categoria. Agora, ele tentará no Brasileiro uma vaga para o Pan-Americano de Judô, que será em novembro em Blumenau (SC), juntando-se assim à sua irmã e companheira de equipe Emily Kauani da Rosa dos Santos (pesado, até 73 kg), que já está classificada para o Pan.

Sub-19

O FC Cascavel se despede do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 em clima de revanche neste sábado. Às 15h, no Estádio Olímpico, a Serpente Aurinegra recebe a equipe do Paraná Clube pela última rodada da 2ª fase. O time cascavelense não tem mais chances de avançar na competição, mas o adversário tem, e para isso precisa vencer ou que o Coritiba vença o Operário no outro jogo da chave. Para o FC Cascavel, que em 2017 foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Paraná Clube na final, a meta é vencer pela primeira vez nesta 2ª fase e se despedir do Estadual com moral elevado. O Coritiba lidera o Grupo I com 9 pontos, seguido por Paraná, com 8, Operário, com 7, e FC Cascavel, com 2.

Série Ouro

A 22ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal será de compromisso para seis equipes neste sábado. Destaque para Campo Mourão x Umuarama, às 19h30, na Arena UTFPR. Apenas três pontos separam as equipes na classificação. Os mourãoenses tem 39, na quarta colocação, e os umuaramenses têm 36, na sexta posição. Em, outro duelo entre times próximos na tabela, o 8º colocado Dois Vizinhos recebe o 9º Toledo, às 20h30, no Teodorico Guimarães. Mesmo que vença, entretanto, o Porco não conseguirá trocar de posição com o rival, pois tem 22 pontos contra 30 dos donos da casa. Já no duelo entre Ampére e São Lucas, às 20h30, na Rondinha, nenhuma das equipes conseguirá galgar posições na tabela.

Tuiuti Games

Evento alusivo ao aniversário do clube, o Tuiuti Games 2019 teve início ontem à noite no Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel. A programação para este ano, que marca a segunda edição do evento, é especial, pois o Azulão comemora 70 anos de fundação neste mês de agosto.