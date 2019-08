Panorama esportivo do dia 15 de agosto de 2019

Amadorzão

Um encontro às 18h30 na segunda-feira (19) marcará o início das conversas para a formatação do regulamento do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019. Será no refeitório do Centro Esportivo Ciro Nardi. O encontro é para dirigentes esportivos que tenham interesse em montar equipes para participar da competição.

Toledo EC

O Toledo confirmou o bom momento no Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 com uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletico, na noite de sexta-feira, pela penúltima rodada da 2ª fase. Com isso, o Porco confirmou vaga na 3ª fase com uma rodada de antecedência. O time toledano saiu atrás no placar, mas virou e abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo. O segundo gol dos visitantes saiu nos minutos finais da partida. Neste sábado (17), pela última rodada, o Toledo EC novamente atuará em casa. Receberá o Iraty às 15h, no Estádio 14 de Dezembro. O Porco lidera a chave com 10 pontos, seguido por Independente São-Joseense, com 9, Iraty, com 6, e Athletico, com 4.

FC Cascavel

Já o FC Cascavel conseguiu novamente frear o líder Coritiba, pelo Grupo I da 2ª fase do Paranaense de Futebol Sub-19, com um empate por 1 a 1, sexta-feira, no Estádio Olímpico. Foi o segundo ponto do time cascavelense nesta etapa da competição. O outro foi conquistado também contra o Coxa, mas em Coritiba (1 a 1). Sem chances de avançar de fase, a Serpente Aurinegra se despedirá do Estadual novamente em casa. Neste sábado (17), receberá o Paraná Clube, às 15h, pela última rodada. O Coritiba lidera a chave com 9 pontos, seguido por Paraná, com 8, Operário, com 7, e FC Cascavel, com 2.

Bom de Bola

A fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola 2019 em Cascavel chega à sua fase decisiva a partir desta quinta-feira, com os jogos das quartas de final e semifinal. A programação será toda desenvolvida no Ninho da Cobra. Às 8h30, Marilis e Marista fazem um confronto que poderia decidir o título, mas que será válido pelas quartas de final da categoria A (15 a 17 anos). Em seguida, às 9h45, Marilis e Santa Maria duelam pela semifinal da categoria B (12 a 14 anos). Ainda pela manhã, às 22h, Ideal e Costa e Silva fazem outro jogo das quartas do A. À tarde, a programação serão aberta às 13h30, com Wilson Joffre x Marista, na outra semifinal da categoria B. E, seguida, serão definidos os demais semifinalistas da A. Eles sairão dos duelos Wilson Joffre x Marcos Schuster (14h45) e Victório Ambrozino x CEEP (16h).