Panorama esportivo do dia 14 de outubro de 2019 

NBB

Derrotado fora de casa nos dois primeiros compromissos pela NBB, o Pato Basquete conta com a força da torcida em busca da primeira vitória na competição nesta quinta-feira (24), quando recebe o Minas às 19h30, em Pato Branco. O time paranaense, estreante no Novo Basquete Brasil, perdeu para a Unifacisa, outro estreante, em Campina Grande (PB), e para o Basquete Cearense, em Fortaleza (CE). Já o Minas tem uma vitória (85 a 84) sobre o Botafogo e uma derrota (76 a 91) para o Flamengo.

River

Finalista da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, o atual campeão River Plate não era que Flamengo ou Grêmio gostaria de enfrentar. A fama que até pouco tempo atrás pertencia ao Boca Juniors, campeão da Libertadores 2000, 2001 e 2003 e Mundial de 2000 e 2003, agora pertence ao River, que vem de conquistas da Copa Sul-Americana 2014, Libertadores 2015 e 2018 e Recopa Sul-Americana em 2015, 2016 e 2019.

Extracampo

Além disso, a força nos bastidores agora está com o River Plate, que ano passado atuou com jogadores suspensos na fase de grupos e não foi punido e teve o Marcelo Gallardo descumprindo suspensão com direito a invasão de vestiário na Arena do Grêmio na semifinal. Isso sem contar a pressão vencida para não ter o jogo da final do ano passado cancelado pelas confusões fora do Monumental de Nuñez, o que levou a partida à Espanha.

Guinnes

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha alcançou mais um feito incrível em sua carreira. Multimedalhista em Campeonatos Mundiais e etapas da Copa do Mundo, além de eleita quatro vezes a melhor atleta do mundo pela Federação Internacional de Natação, ela, agora, está no Livro dos Recordes, o Guiness World Records Book. Ana Marcela aparece em destaque na página 238 da edição por ser a maior vencedora do Circuito Mundial, na prova dos 10 km, a antiga Copa do Mundo que há dois anos passou a ser chamada de Fina Marathon Swim Series com quatro conquistas. Na publicação, ainda é mencionado que Ana Marcela é a maior vencedora de provas da competição, com 20 vitórias.