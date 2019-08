Panorama esportivo do dia 10 de agosto de 2019

Sub-19

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19, período que coincide com a 2ª fase da competição, o FC Cascavel tenta iniciar sua despedida do Estadual em grande estilo: vencendo a dupla Paratiba. Às 15h deste sábado, no Estádio Olímpico, a Serpente Tricolor recebe o Coritiba pela 2ª e penúltima rodada do returno do Grupo I da 2ª fase. O Coxa lidera a classificação com 8 pontos, enquanto a Serpente Aurinegra é a lanterninha com apenas 1.

Tira-teima

O time cascavelense não tem mais chances de avançar de fase, mas quer terminar o Paranaense Sub-19 em alta. Na última rodada, no dia 17 (sábado), jogará novamente em casa, no Estádio Olímpico, numa reedição da final de 2017, vencida pelo Paraná Clube.

Escolares

O Ginásio de Esportes Flamenguinho, em Foz do Iguaçu, vai receber uma disputa que promete ser acirrada pela medalha de ouro do basquete masculino dos Jogos Escolares neste sábado, às 10h. Invictos, os times do Colégio Cristo Rei de Cascavel e do Colégio Estadual Frentino Sackser de Marechal Cândido Rondon duelam também pelo direito de ser o representante do Estado nos Jogos Escolares da Juventude.

Inédito

No handebol feminino na fase final da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, a decisão foi em clima de ineditismo, ontem, em Foz do Iguaçu. A equipe do Colégio São Francisco Xavier, de Maringá, conquistou a inédita medalha dourada da categoria 15 a 17 anos ao vencer por 20 a 15 o time do Colégio Santa Maria/Cascavel, que havia sido bicampeão em 2017 e 2018. Com o título, as maringaenses se classificaram para os Jogos Escolares da Juventude, organizados COB, que serão de 16 a 30 de novembro em Blumenau (SC). Como o Paraná ficou em 3º lugar na última edição da competição nacional, não precisará competir na etapa regional amarela, que será em setembro, em Cascavel.