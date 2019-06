Panorama esportivo do dia 07 de junho de 2019

Marechal Futsal

Embalado por três vitórias seguidas, todas no Paraná, o Marechal Futsal deixa o Estado nesta sexta-feira pela primeira vez desde quando Fernando Malafaia assumiu o comando técnico da equipe, há quatro jogos. O desafio é em São José dos Campos (SP), contra o time local, pela 8ª rodada da Liga Nacional, às 20h15. Na sequência invicta, o time rondonense acumula duas vitórias sobre o Campo Mourão (LNF e Série Ouro), uma sobre a Intelli e um empate com o Cascavel. O Marechal é o 10º na classificação com 9 pontos e o São José o lanterninha com apenas 1 – é o único que ainda não venceu.

Liga das Nações

Depois de iniciar a segunda semana de jogos da Liga das Nações de voleibol masculino com um duelo de invictos com o Irã, nesta madrugada, a seleção brasileira terá novo compromisso pela competição nesta sexta-feira, no Japão. Desta vez o jogo será às 6h30 (de Brasília) e contra os donos da casa, com transmissão ao vivo pela SporTV.

Eliminatórias

A terceira rodada da fase de grupos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 começa nesta sexta-feira e a atração é a Espanha, que visita as Ilhas Farroé no Estádio Tórsvollur, em Tórshavn, nas Ilhas Farroé, pelo Grupo F. Os espanhóis, que lideram a chave com seis pontos e 10% de aproveitamento, enfrentam a lanterninha da chave, que amarga duas derrotas em dois jogos.

Liga de Diamante

Com a marca de 21,68m, o catarinense Darlan Romani conquistou ontem a medalha de bronze na etapa de Roma (Itália) da Liga Diamante, na prova do arremesso do peso. O brasileiro ficou atrás apenas do polonês Konrad Bukowiecki (21,97m) e do estadunidense Darrell Hill (21,71m), mas seu resultado foi suficiente para assumir a liderança da competição, que termina em setembro. Darlan, que já havia sido terceiro colocado em Doha (Catar), chegou a 12 pontos, empatado com Hill.

Caratê

Caratecas de todo o Estado são esperado em Cascavel neste sábado para as disputas do Campeonato Paranaense de Karatê Seigokan, estilo Goju-ryu, que será realizado a partir das 9h no ginásio de esportes da Escola Municipal Professora Maria dos Prazeres Neres da Silva, no Jardim União.