Panorama esportivo do dia 06 de junho de 2019

Seleção olímpica

A seleção olímpica do Brasil deu mais um passo rumo às semifinais do Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França. A equipe comandada por André Jardine entrou em campo contra a seleção da casa, ontem, e com a vitória por 4 a 0, praticamente garantiram a vaga na próxima fase. Os gols do Brasil foram quase todos marcados por jogadores que atuam em equipes brasileiras: Antony, do São Paulo; Matheus Henrique, do Grêmio; Matheus Cunha, do Red Bull Leipzig; e Matheus Vital, do Corinthians. Com o resultado, o Brasil se aproximou da próxima fase e agora lidera o Grupo B com seis pontos. Na primeira rodada, os comandados de André Jardine bateram a Guatemala também por 4 a 0. Um empate no sábado com o já eliminado Catar garantirá a seleção nas semifinais do torneio.

Vôlei de praia

Após a retomada do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia em 2017, a 2ª etapa da edição 2019, em Londrina, alcança uma marca histórica com a confirmação de 83 duplas. A competição será realizada neste fim de semana no aterro do Lago Igapó e terá a participação também de competidores paraguaios. Serão 22 duplas na categoria Adulto, 12 masculinas e 10 femininas. Já na categoria sub-19 mais 33 duplas brigarão pelo título, sendo 18 masculinas e 15 femininas. No sub-17, 28 duplas confirmaram presença, sendo 13 no masculino e 15 no feminino.

Futebol feminino

Sábado terá início, na França, a oitava edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Para comemorar a força feminina no futebol – esporte majoritariamente masculino – e celebrar a seleção brasileira em campo, a plataforma Videocamp disponibilizará o documentário “Minas do Futebol” para ser assistido online e gratuito entre os dias 7 e 9 de junho. Nesse período, bastará acessar a página especial da ação no Videocamp e se cadastrar para assistir ao título, sem a necessidade de organizar exibições públicas, como é o padrão da plataforma.

Canoagem

Equipe que está dentre as principais da canoagem brasileira graças também à comunidade esportiva cascavelense, o Clube de Regatas de Cascavel promoverá uma feijoada neste sábado, na Associação dos Moradores do Itaipu e Caravelle, na Rua José do Patrocínio, na Região do Lago, em Cascavel. O evento contará com música ao vivo e tem ingressos disponíveis a R$ 35 (adulto) e R$ 15 (crianças de 6 a 12 anos).

Buffon

Gianluigi Buffon está de saída do Paris Saint-Germain. Ontem, o clube francês confirmou que o goleiro de 41 anos não seguirá mais no PSG. Buffon chegou ao PSG no começo da temporada 2018-19, depois de 17 temporadas com a Juventus. Ele havia assinado por um ano, com opção de renovação por mais um – mas os dois lados não entraram em acordo.

Série Ouro

O Umuarama Futsal tem novo desafio na sequência de três apontados pelo técnico Nei Victor como “de mesmo nível” na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Depois da vitória em casa sobre o Dois Vizinhos, por 4 a 3, no fim de semana, o time da Capital da Amizade hoje desafia o lanterna São Lucas, às 20h30, em Paranavaí. O Umuarama é o 8ª na classificação com 14 pontos, a dois do Dois Vizinhos (7º), e sem chance de alcançar o Campo Mourão (6º).