Panorama esportivo do dia 05 de junho de 2019

Crea-PR

Tradicional instituição, o Crea-PR comemora aniversário de 85 anos neste mês. E para comemorar, a sede Regional Cascavel passará por reformulação nos próximos dias. O prédio de quase 40 anos, em área de 336 metros quadrados, será demolido e dará lugar a um novo, com área triplicada, passando para quase mil metros quadrados de área construída. A estrutura fica nas esquinas das ruas Rio Grande do Sul e Presidente Bernardes, no centro da cidade. No local haverá um subsolo para estacionamento, térreo, auditório para 86 lugares e área ampla de vivência no piso superior. O investimento será de R$ 3 milhões.

Curitiba Vôlei

De olho na próxima temporada da Superliga Feminina, o Curitiba Vôlei já iniciou suas movimentações no mercado. A principal mudança no time é a chegada do novo técnico: Duda, que trabalhou com o italiano Stefano Lavarini, no Minas, na última temporada. E, para compor a comissão técnica, a assistente Tatiana Ribas segue na equipe. Também foram anunciadas novidades no elenco, com as contratações da central Mayara Santana (ex-Osasco), da levantadora Maria Alejandra (seleção colombiana), da oposta Sara Dias (ex-Barueri) e da ponteira Vivi Braun (ex-Osasco). Além delas, já renovaram contrato as centrais Mari Aquino, Vivi Goes e Valeskinha, a líbero Aninha, a levantadora Mariana Galon, a ponteira Talía e a oposta Sabrina.

Na TV

No último sábado (1º), o confronto final da Liga dos Campeões da Europa, entre Tottenham e Liverpool, garantiu à TNT a liderança no ranking de audiência com média de 10.65 pontos e pico de 12,62 entre domicílios com TV paga, garantindo ao canal uma marca histórica como o jogo mais assistido de todas as temporadas da competição.

Aberta e fechada

Durante a transmissão do Esporte Interativo, o canal se consolidou em primeiro lugar no ranking entre toda a televisão (aberta e fechada). A final entre os times ingleses foi a mais assistida do dia, alcançando a maior audiência de um jogo de futebol transmitido pela TV paga desde 2016 para domicílios com TV paga e desde 2014 para os homens com TV paga. Isso significa que a transmissão do Esporte Interativo impactou aproximadamente 2,9 milhões de domicílios e 3,7 milhões de assinantes sintonizados no canal durante a partida.