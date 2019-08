Panorama esportivo do dia 02 de agosto de 2019

Convocados

Se o parabadminton de Toledo é considerado uma referência para o País, em partes se deve a um profissional que não mediu esforços ou economizou tempo e estudos para dar projeção a modalidade e chegar em 2019 no momento mais excepcional da carreira. Aos 30 anos de idade e com anos expressivos em frente ao parabadminton de Toledo, o treinador Fábio Bento chega a sua oitava convocação para as seleções nacionais e num momento em que o esporte também marca seu nome na história.

Duas seleções

Paulo Bento, desta vez, foi convocado pela Confederação Brasileira de Badminton e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro para estar, junto com outros profissionais, à frente de duas seleções do País, no Mundial em Basel (SUI), de 20 a 25 de agosto, e no Parapan de Lima (PER), de 29 de agosto a 1º de setembro.

Sonho realizado

“É um sonho que acredito que qualquer treinador gostaria de concretizar. Eu sempre via pela televisão e não imaginava que um pudesse estar em eventos dessa importância, mas sempre trabalhei em prol do reconhecimento e da projeção da modalidade e hoje felizmente estou alcançando mais um degrau na minha carreira onde espero agregar conhecimento e sonhar mais alto, talvez com uma Paraolimpíada”, projeta Fábio Bento, que já participou dos dois últimos mundiais: Alemanha 2011 e Inglaterra 2015.

Mais convocação

Quem também teve o trabalho desenvolvido no oeste paranaense reconhecido por dirigentes nacionais foi o ala Pedala, do Cascavel Futsal. Ele foi convocado para defender a seleção brasileira sub-23 na Liga Sul-Americana que será realizada de 11 a 14 de setembro em Rosário, na Aregentina.

Bom de Bola

Terminam hoje as inscrições para a fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola em Cascavel. O mapa ofício, preenchido (digitado) e assinado e carimbado pelo diretor do estabelecimento de ensino, deverá se entregue na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, no Ciro Nardi, até às 17h desta sexta-feira. A competição será realizada de 12 a 17 de agosto nas classes A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos) nos naipes feminino e masculino.