Panorama esportivo: Ciclo olímpico, Ano 4 e História

Olimpíada?

Em tempos de pandemia mundial do novo coronavírus, o esporte tem sido deixado em segundo plano, até porque costuma reunir grande concentração de pessoas, sejam competidores ou públicos. Com tempo maior para reflexão, algumas questões são levantadas. Internacionalmente, a interrogação maior é: haverá Olímpiada?

Ciclo olímpico

Nesta semana, o alemão presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, veio a público dizer que as datas para Tóquio 2020 estão mantidas, de 24 de julho a 9 de agosto. Poucos dias depois, repetiu a afirmação ao “New York Times”, mas dizendo ser “prematuro” adiar os Jogos agora. O fato é que a Carta Olímpica, uma espécie de estatuto da competição, diz em um de seus itens que a edição dos Jogos Olímpicos começa a ser comemorada no Ano 1 de cada ciclo e se encerra no Ano 4.

Ano 4

Ou seja, o atual ciclo olímpico, iniciado em 2017, ano posterior ao da Rio 2016, será encerrado este ano. Assim, edição que está programada para acontecer entre julho e agosto deste ano pode ter as datas alteradas, mas dentro ainda de 2020, tendo como dia limite para o seu fim 31 de dezembro. Ou seja, não poderia ter seu ano de realização alterado.

Exceção

A Olimpíada já deixou de ser realizada em três oportunidades, mas todas por causa das Grandes Guerras Mundiais. Foi assim em 1916, em 1940 e em 1944. O detalhe é que em 1940 os Jogos seriam em Tóquio, mas com o início da Guerra Sino-Japonesa, em 1937, foram transferidos à Helsinki, na Finlândia, onde foram cancelados de vez em 1939, início da 2ª Guerra Mundial.

História

Já em 1916 os Jogos seriam em Berlim, na Alemanha, mas foram cancelados por causa da 1ª Guerra mundial, que foi de 1914 a 1918. Em 1944, a Olimpíada seria em Londres (ING), mas também foi cancelada por causa da 2ª Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Dessas nações que tiveram a competição cancelada, Berlim sediou a edição de 1936, Londres a de 1948 e Tóquio a de 1964. Desta vez, as próximas edições já estão marcadas: 2024 em Paris (FRA) e 2028 em Los Angeles (EUA).