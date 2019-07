PAN-AMERICANOS | Paranaense é convocada

Atleta que representa a equipe de Atletismo Campo Mourão, Vivane Lyra foi convocada para a seleção brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, de 26 de julho a 11 de agosto. Viviane está treinando na altitude de Paipa, na Colômbia, melhorando seus níveis de condicionamento físico como preparação para a maior competição sul-americana. Os custos desse treinamento são subsidiados pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e pela atleta, junto com a equipe de atletismo mourãoense. O embarque será no dia 5 de agosto para a capital peruana e a prova no dia 11. Viviane Lyra é uma das fortes candidatas a vencer a marcha atlética e trabalha duro para conseguir uma medalha para o Brasil nesta modalidade.