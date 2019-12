Palestras, exposições e brincadeiras marcam o Dia da Onça neste domingo

A Praça da Paz recebe neste domingo (1º), das 9h às 12h, uma exposição alusiva ao Dia Nacional da Onça, comemorado oficialmente em 29 de novembro. O intuito é unir esforços em ações de divulgação sobre a importância ecológica, econômica e cultural desta espécie que se tornou símbolo da conservação da biodiversidade de nosso país.

Também estão programadas exibição de vídeos, brincadeiras, pinturas de rosto para as crianças e divulgação de material informativo. As comemorações são promovidas pelo Parque Nacional do Iguaçu, CENAP/ICMBio, Grupo Cataratas e Instituto Conhecer Para Conservar com apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Além de comemorar o dia da onça, também será anunciado o resultado do Censo Binacional de 2018.

Censo

Nos últimos 10 anos Brasil e Argentina trabalharam juntos monitorando a flutuação da população de onças-pintadas da região através de censos bianuais. Na década de 90 a população de onças-pintadas na região teve uma drástica redução, chegando próxima da extinção local. A situação foi aos poucos melhorando, com um intenso trabalho cooperativo de pesquisa, engajamento e fiscalização.

Houve um salto de uma população efetiva estimada em 50 indivíduos em 2008 para 90 indivíduos em 2016 no Norte do Corredor Verde. O Onças do Iguaçu, projeto institucional do Parque Nacional do Iguaçu, e o Proyecto Yaguareté (Argentina) trabalham em uma parceria linda e produtiva pela conservação das onças-pintadas na região. Toda a Mata Atlântica abriga apenas cerca de 250 onças-pintadas.