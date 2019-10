Pacientes do CER IV comemoram Dia das Crianças com atividades especiais

O Dia das Crianças foi comemorado nesta quarta-feira (16) no Centro Especializado em Reabilitação de Foz do Iguaçu (CER IV). A programação, organizada pela equipe de servidores, envolveu os pequenos pacientes e seus familiares em uma série de brincadeiras.

Os ruídos dos sorrisos das crianças e a música festiva podiam ser escutados perto da entrada do espaço e convidavam para um momento mágico da infância e da inclusão social. Do lado de dentro, não existia diferença de idade, de limitação física, de vida: eram pessoas cheias de alegria compartilhando a mesma festa.

“É um dia muito especial, de um encontro entre todas as crianças que frequentam o espaço. É um momento lindo de inclusão, socialização e integração”, comentou a coordenadora do CER IV, Sheila Paião, enquanto também participava da atividade.

Desde os menores aos mais velhos, todos entraram no ritmo das músicas animadas que alegravam o ambiente. Havia brincadeira adaptada para cada tipo de deficiência, desde massinha para estimular a percepção tátil à contação de histórias. Enquanto uns dançavam, outros aproveitavam para se enveredar em um túnel feito de bambolês coloridos, despertando a imaginação de lugares cheios de aventuras.

A pequena Lívia, de 3 anos, se divertiu muito percorrendo o túnel, enquanto os avós a acompanhavam na festa. Lívia é autista e frequenta os serviços do CER IV desde o ano passado. A avó, Eunice Ramos, contou entusiasmada sobre a alegria de integrar as atividades. “Essa festa é muito linda. A Lívia ainda não fala, mas está recebendo todos os cuidados e tratamento no CER IV”. Dona Eunice também quis elogiar o serviço de excelência prestado em Foz do Iguaçu. “Aqui eu também recebo todas as orientações para compreender e contribuir com o desenvolvimento da minha neta. É um espaço maravilhoso. Eu participo de grupos de autistas do mundo inteiro e digo que nós somos privilegiados por ter o CER IV”, expressou emocionada.

Enquanto Lívia se divertia no túnel, Luz Pereira, de dez anos, pedia para a sua fisioterapeuta fazer uma pintura em formato de coração em seu rosto. “Eu estou gostando muito da festa e a parte que eu mais gosto é da pintura no rosto”, contou Luz, que frequenta o espaço por conta de uma paralisia cerebral.

Entre uma brincadeira e outra, uma mesa repleta de alimentos, com pipoca, cachorro quente, suco, sanduíche, recarregava as energias dos adultos e das crianças para uma festa que certamente vai continuar para sempre na memória de todos. “Esses encontros fortalecem os vínculos, a segurança e a confiança, sentimentos fundamentais para a superação dos desafios dos pacientes”, completou Sheila.

CER IV

O Centro Especializado em Reabilitação Doutor José Carlos Azeredo (CER IV) é um dos quatro equipamentos especializados em reabilitação do Paraná. O serviço é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação em quatro modalidades: Auditiva, Física (incluindo Ostomizados), Intelectual (incluindo espectro autista) e Visual, tornando-se uma referência para a atenção à saúde da pessoa com deficiência.

A unidade realiza diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva e das órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.O espaço conta com uma estrutura de mais de 2.500 metros quadrados, abrigando consultórios para as especialidades, sala de atendimento terapêutico adulto e infantil, sala para terapia assistida, área de convivência interna e sala de orientação e mobilidade. O CER IV está localizado na Avenida Andradina, nº 2.900, no Jardim Ipê.