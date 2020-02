Pacaembu terá Projeto Vizinho Solidário

O Projeto Vizinho Solidário – que consiste em uma rede de vigilância entre vizinhos que acionam as autoridades policiais ao verificarem algo suspeito – deve ser implantado também no Bairro Pacaembu, região do Lago Municipal, em Cascavel. “A associação de moradores procurou o Conseg [Conselho de Segurança] solicitando uma reunião com moradores e representantes das Policiais Civil e Militar e da Guarda Municipal para discutirmos a implantação do projeto no bairro. Nosso trabalho é auxiliar nesse contato e na proximidade da população com as forças de segurança, por isso uma reunião ocorre nesta quinta-feira (27), para discutir essa expansão do projeto”, explica o presidente do Conseg, Clóvis Petrocéli.

Redução da criminalidade

Desde a criação do projeto, há cinco anos, cerca de 2.500 moradias estão inseridas, tornando-se um sucesso e referência para outras cidades.

Clóvis Petroceli destaca a efetividade do projeto e afirma que diversos bairros devem implantá-lo nos próximos meses. “Não temos dados estatísticos de redução de ocorrências, mas a população vê a diferença. Em locais como Country e Jardim Nova York, onde o índice de roubos e furtos era muito alto, segundo os moradores caiu de 80% a 90% o registro desses crimes. Diante desse sucesso, a procura ficou grande e temos agenda para a expansão para outros bairros”.

Mas o presidente do Conseg alerta para a responsabilidade que cabe à população para o bom funcionamento do projeto: “Sempre é bom lembrar que o sucesso do projeto depende dos moradores. Se os moradores não se empenharem e seguirem o que é repassado pelos órgãos de segurança, não há como melhorar a segurança… E, se todos se unirem e se ajudarem, bons frutos serão colhidos por todos”.

Qualquer informação pode ser solicitada ao Conseg, pelo telefone (45) 99141-7723.