Ortopedista alerta sobre o risco do excesso de peso nas mochilas escolares

O retorno do ano letivo e o fim das férias gera dúvidas quanto ao peso das mochilas escolares. É comum que a lista de materiais solicitados ultrapassem os limites de carga que uma criança pode carregar, segundo o Dr. Antônio Krieger, médico ortopedista.

De acordo com o especialista em coluna, nesta época do ano os pais devem ficar atentos para evitar que o excesso de peso possa interferir na postura, no desenvolvimento da coluna, e até mesmo, para evitar dor nas costas das crianças.

“Existem critérios que devemos cuidar para proteger a coluna das nossas crianças. Elas não devem erguer carga acima de 10% do próprio peso. Uma criança de 20 quilos poderia erguer na mochila somente 2 quilos”, explica.

O ortopedista também lembra que é importante calcular o peso da própria mochila. Isso porque muitas delas têm armação e sozinhas já ultrapassariam os limites da criança.

Mochilas de rodinhas – Uma das alternativas para não sobrecarregar a coluna são as mochilas com rodinhas. Outra opção é avaliar as possibilidades de diminuir os livros e materiais que não precisam ser levados diariamente para a escola.

Regulagem correta – De acordo com Krieger, quando a mochila está nas costas é extremamente importante que a regulagem das alças seja feita de forma correta.

“A criança deve carregar a mochila sempre com as duas alças. Colocar o peso em apenas um dos ombros pode sobrecarregar a coluna, causando dor e até lesões. As alças da mochila devem ficar bem próximas às costas, sem ficar chacoalhando ou batendo no corpo”, reforça o ortopedista.

Tamanho da mochila – Os pais também devem observar se o tamanho das mochilas é proporcional ao da criança.

“Ela deve cobrir o tronco e parar na altura da cintura. Se chegar na altura do bumbum ou para baixo disso, está muito grande e vai acentuar a lordose, a curva normal que nós temos na parte de baixo da coluna – o que acaba machucando”, explica Krieger.