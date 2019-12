Orientações sobre dengue serão reforçadas no período de férias

Reportagem: Milena Lemes

O verão começa neste domingo (22), mas as chuvas características da época já chegaram a Cascavel, que, somadas ao calor e ao lixo encontrado nas ruas, a cidade se torna um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti, o famoso mosquito transmissor da dengue.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, existem 11 casos de dengue confirmados em Cascavel.

Para fazer com que o número não aumente, o controle de endemias reforçará as orientações de prevenção. “Agora chega o período de férias e as pessoas viajam. Orientamos para que, quando forem viajar, cuidem para não deixar nada no quintal que possa acumular água, para que, quando voltarem, não encontrem uma surpresa”, explica a coordenadora de Endemias, Mari Lúcia Dalsasso.

Prédios públicos também são vistoriados e notificados. Caso do MAC (Museu de Arte de Cascavel). Nesta semana a reportagem do HojeNews recebeu imagem mostrando o telhado do museu cheio de água parada.

De acordo com Mari Lúcia, a equipe do local já foi notificada e tem uma semana para limpar o telhado. “O tempo para fazer a limpeza é de três a dez dias, depois nós retornamos para verificar. Se não tiver sido resolvido, a gente passa para a vigilância de saúde e eles aplicam multa”.

O valor da multa varia conforme a situação encontrada em cada local.

Lixo nas ruas

Um dos maiores problemas é o lixo jogado nas ruas. De acordo com a coordenadora de Endemias, Mari Lúcia Dalsasso, quando agentes encontram lixo nas ruas orientam para ligar ao Ecolixo, no (45) 3902-1392. “Esse período é muito chuvoso, bem preocupante, então nós orientamos a ligar para o Ecolixo porque o pessoal recolhe o material”.

Quem encontrar lixo na rua também pode denunciar pelo 156, canal de atendimento da prefeitura.