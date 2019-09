Operário enfrenta o Oeste de olho no G4 da Série B

Ponta Grossa – O Operário Ferroviário enfrenta o Oeste nesta sexta-feira (13) pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, na Arena Barueri.

A equipe alvinegra venceu o Cuiabá na rodada anterior, por 2 a 1, em casa, e foi a 32 pontos na tabela, ocupando a sexta posição. Nesta rodada, o Fantasma pode chegar ao G4, mas para isso além de vencer terá de torcer por um tropeço do Coritiba no duelo paranaense de amanhã com o Londrina, no Estádio do Café.

O Oeste também vem de vitória. Venceu o lanterna Guarani por 3 a 2, fora de casa, e está com 23 pontos, no 16º lugar. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram em maio e empataram sem gols, no Estádio Germano Krüger.

Para o jogo de hoje, o técnico Gerson Gusmão não conta com o atacante Lucas Batatinha, que cumpre suspensão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Allan Vieira volta a ficar à disposição, após cumprir ausência automática na última rodada. Depois da viagem a Barueri, o Operário volta a jogar em Ponta Grossa na segunda-feira (16), quando receberá a Ponte Preta no Estádio Germano Krüger.