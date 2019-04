Operação Tiradentes contabiliza 12,3 mil abordagens e 113 prisões

A Polícia Militar começou às 7 horas desta quarta-feira (24) uma megaoperação, a Operação Tiradentes, em todo o Estado, com aproximadamente três mil policiais, 1,2 mil viaturas, além do policiamento já feito rotineiramente. A operação vai até a manhã desta quinta-feira (25) e faz parte de uma ação nacional. - Foto: Divulgação PMPR

O balanço da Operação Tiradentes divulgado pela Polícia Militar do Paraná contabiliza 12.349 pessoas abordadas, 113 prisões e apreensões de suspeitos e 16 veículos recuperados. Também foram retiradas de circulações cinco armas de fogo e 67 munições. As atividades de fiscalização e as ações preventivas foram reforçadas em todo o Paraná com a atuação de cerca de 3 mil policiais militares durante 24 horas, a partir das 7h desta quarta-feira (24). A ação aconteceu simultaneamente em outros estados.

Durante as 24 horas de operação no Estado, 650 pessoas foram atendidas pela PM para o registro de boletim de ocorrência. De acordo com o subcomandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos de Morais, o resultado demonstra a confiança da população na Corporação. “O nosso intuito é sempre oferecer melhores serviços de segurança pública aos cidadãos paranaenses”, disse.

As ações incluíram a fiscalização de trânsito em rodovias estaduais e vias urbanas. Durante as abordagens preventivas as equipes recuperaram 16 veículos roubados ou furtados, que puderam ser devolvidos aos proprietários. Também apreenderam, removeram e retiraram 179 veículos em situações de irregularidades.

As abordagens em todo o Paraná contribuíram ainda para a localização de oito pessoas que possuíam mandados judiciais em aberto. Também foram apreendidos 46,8 quilos de maconha, 349 gramas de cocaína e 704 gramas de crack.

A operação Tiradentes é uma iniciativa do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG), entidade que representa as corporações militares estaduais de segurança pública. O objetivo da operação é reforçar a integração e coordenação entre as instituições nacionalmente, desencadeando ações de caráter preventivo para inibir crimes.

Segundo o CNCG, em todo o Brasil foram empregados de mais 100 mil homens, 30 mil viaturas, 500 embarcações e 90 aeronaves em 24 horas de operação conjunta.

No Paraná, atuaram aproximadamente 3 mil policiais militares e 1,2 mil viaturas de todas as unidades operacionais dos seis Comandos Regionais da PM no Estado. Também participaram os efetivos de unidades especializadas, cada uma atuando em sua área específica, para abranger ações de prevenção nas cidades, áreas rurais, matas e rios.