Operação Tamoio II: Mais de 1 tonelada de maconha é apreendida em veículo capotado

A PRF Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Unidade Operacional de Porto Camargo, do município de Alto Paraíso (PR), foi acionada na tarde dessa quinta (25) para atender acidente de trânsito na BR-487 em trecho do Estado do Mato Grosso do Sul. Ao chegar no local encontraram uma GM/S10 totalmente danificada e próxima ela, espalhada pela via, 1.102,50 quilos de maconha e 24,30 quilos de skunk (variedade mais potente da maconha).

Motoristas que passavam pelo local informaram aos policiais que o veículo que transportava os entorpecentes transitava em alta velocidade pela rodovia, próximo da divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, o condutor perdeu o controle em uma curva e capotou várias vezes. Após acidente o homem que conduzia a caminhonete adentrou em um outro veículo ocupado por duas outras pessoas e fugiu do local.

A droga apreendida e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí (MS), onde será instaurado inquérito policial para que seja apurada a autoria do crime.