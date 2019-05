Operação Revelação: Quadrilha de roubos a caminhonete é presa

Toledo – A Polícia Civil de Toledo desarticulou uma quadrilha especializada em roubos e furtos que agia na região. Sete suspeitos de envolvimento nos crimes foram presos na manhã de ontem durante a Operação Revelações. O foco da organização criminosa eram caminhonetes. “Eles eram especializados no roubo de caminhonetes e realizaram inúmeros crimes desse gênero na região. Eventualmente, durante os delitos, eles efetuavam o roubo de outros objetos, mas o foco da quadrilha eram as caminhonetes em toda a região. O mentor do grupo é de Foz do Iguaçu e foi preso durante a operação”, revela o delegado da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, Antônio Donizete Botelho.

Dos dez mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Toledo, sete foram cumpridos. Os outros três alvos são considerados foragidos. Tanto os mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Toledo, Medianeira e São Miguel do Iguaçu.

Investigações

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em fevereiro e um intenso trabalho para o recolhimento de provas necessárias para chegar aos suspeitos foi realizado para que a operação pudesse acontecer.

A polícia espera prender os três integrantes da quadrilha foragidos, tirando assim todo o grupo de circulação.

A operação coordenada pelo delegado Antônio Donizete Botelho envolveu cerca de 40 policiais civis e militares de Toledo, Cascavel e Medianeira. Os presos se encontram recolhidos no Setor de Carceragem da 20ª SDP e na Penitenciária de Foz do Iguaçu, ficando à disposição da Justiça.

Reportagem: Cláudia Neis