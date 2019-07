Operação Rádio Patrulha: Acordo do MP recupera R$ 16 mi para o Estado

Curitiba – Foi paga nessa semana a primeira parcela do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público do Paraná, a Controladoria-Geral do Estado do Paraná e a empresa Ouro Verde Locação e Serviço S/A no âmbito da Operação Rádio Patrulha, que apura direcionamento de licitação na compra de maquinário para o programa estadual Patrulha do Campo nos anos de 2012 a 2014, com pagamento de propina a agentes públicos e lavagem de dinheiro. O cumprimento da primeira parte do acordo levou à devolução de R$ 16.598.400,20 aos cofres estaduais. No total, incluído ressarcimento e multas, está prevista a devolução de R$ 33.186.800,39.

Os termos do acordo foram formulados em conjunto pelo Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), unidades do MP-PR que estão à frente das investigações. O acordo estabelece a reparação integral do dano causado erário.

Multas

Além do ressarcimento ao erário, a empresa colaboradora e seus prepostos, após reconhecerem a participação nos fatos, comprometeram-se a reparar o dano difuso à sociedade e a pagar multas civis, previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e na Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013). Um dos prepostos também deverá pagar multa penal. Ainda na esfera patrimonial, o acordo envolveu a desistência de ação judicial proposta pela empresa contra o Estado.