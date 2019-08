Operação Quadro Negro – segundo dia de buscas em mais 12 cidades

O Ministério Público do Paraná, por meio do Gaeco, cumpre nesta quinta-feira (8) 17 mandados de busca e apreensão em 12 cidades paranaenses. O trabalho é uma continuação da sexta fase da Operação Quadro Negro, que apura desvios de dinheiro público em obras de construção e ampliação de escolas.

Em Cascavel são cumpridos três mandados, nas casas dos sócios da Largo Engenharia e de uma das sócias da Xerri e Noal.

O Gaeco investiga o pagamento de propina para a liberação de pagamentos e/ou aditivos em obras contratadas com a Secretaria de Educação do Paraná. Em Cascavel, são investigadas obras em vários colégios, como Wilson Joffre, Olivo Fracaro, Olinda Truffa e Jardim Canadá. Em Toledo, o Colégio Aytilio Fontana também tem o contrato sob suspeita, neste caso firmado com a Largo Engenheria.

