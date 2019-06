Operação policial cumpre 9 mandados judiciais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar, da Polícia Federal e de integrantes da Força Nacional, estão nas ruas desde as 6h desta terça feira (25) nas Cidades de Capanema e Planalto, sudoeste do Paraná, para cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão domiciliar e 1 mandado de Prisão Temporária.

As ordens judiciais são oriundas de investigações realizadas pela Polícia Civil de Capanema, com apoio da Polícia Militar.

A “Operação Ita”, como foi denominada, busca coletar provas e a prisão de suspeitos de envolvimento com os crimes de tráficos de drogas, associação ao tráfico, posse e porte de armas de fogo, dentre outros delitos.

Maiores informações, bem como o resultado da operação, serão repassados às 10h pelo Delegado titular da Comarca de Capanema.