Operação na BR-277 retém veículo carregado com mercadorias estrangeiras

Na tarde desta sexta-feira (03), ação conjunta da Operação Hórus entre agentes da Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal resultou na retenção de uma caminhonete Amarok carregada com mercadorias estrangeiras na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu.

O veículo, que seguiria para São Paulo, foi abordado por volta das 12h30. Além do motorista, havia outras quatro passageiras no carro. Durante a fiscalização, as equipes encontraram várias mercadorias oriundas do Paraguai sem comprovação de importação regular no bagageiro do veículo. Havia eletrônicos, artigos de informática, perfumes, relógios, entre outros.

O motorista admitiu que levaria os produtos para o interior de São Paulo, onde os colocaria à venda em sua loja.

O veículo e as mercadorias foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu. As mercadorias foram avaliadas em R$ 35.406,40.

O motorista e as passageiras foram liberados, porém, serão enviadas Representações Fiscais para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.