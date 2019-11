Operação Muralha começa nesta terça-feira

São Miguel do Iguaçu – Com o objetivo de somar esforços no combate aos crimes de fronteira e em busca do fortalecimento das ações integradas, esta edição da Operação Muralha ocorrerá de forma integrada à Operação Hórus, que já está em andamento.

A Operação Muralha/Hórus contará com duas barreiras de fiscalização fixas na região oeste do Paraná, uma na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu e outra em Guaíra. As operações não têm prazo para terminar.

A ação será deflagrada nesta terça-feira (19), coordenada pela Receita Federal em parceria com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, BPFron (Batalhão de Fronteira), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Abin (Agência Brasileira de Inteligência), DER (Departamento de Estradas e Rodagem), Secretaria de Segurança Pública do Paraná, Justiça Estadual, Ministério Público Estadual da Comarca de São Miguel do Iguaçu e Receita Estadual do Paraná.

A atuação das equipes se dará de forma ininterrupta nas duas barreiras e equipes volantes fiscalizarão estradas secundárias da região, às margens do Rio Paraná e do Lago de Itaipu.

No Mato Grosso do Sul haverá a Operação Muro Alto. As operações trabalharão de forma integrada para que a fiscalização chegue a toda a faixa fronteiriça.

Estarão envolvidos com as atividades 500 servidores, considerando todas as instituições participantes. A operação conta, ainda, com o apoio de escâneres, de equipes com cães farejadores e do helicóptero da Receita Federal.

A Operação Hórus faz parte do Programa V.I.G.I.A. sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transnacionais.

Veja o balanço inicial da Operação Hórus: