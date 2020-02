Operação Luz da Infância é deflagrada em Toledo, Santa Terezinha e outras quatro cidades do Paraná

A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (18) em Toledo e Santa Terezinha de Itaipu. No total são cumpridos seis mandados de busca e apreensão na 6ª fase da Operação Luz da Infância, que apura crimes de pornografia infantil e de exploração sexual contra crianças e adolescentes em várias cidades do Paraná

A ação é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e também cumpre 112 mandados de busca e apreensão no Brasil e em quatro países.

No Paraná, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Colombo, Londrina, Francisco Beltrão, Santa Terezinha de Itaipu, Toledo e Centenário do Sul.

De acordo com as investigações, os alvos são suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.