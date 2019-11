Operação Hórus. Homem por porte ilegal de arma de fogo na BR277 em Céu Azul/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na data de ontem (31/10), em uma ação conjunta da Unidade Operacional de Cães de Serviço – UOCS, da Polícia Federal, de policiais federais do Grupo de Polícia Fazendária junto com militares do Exército do Brasil, prenderam em flagrante um homem transportando consigo uma arma de fogo ilegalmente em seu veículo.

A ação ocorreu por volta das 21h, próximo ao Posto da PRF em Céu Azul (BR277), onde o veículo foi abordado.

O preso possui o registro da arma, uma pistola .380 Imbel, porém não possui o porte. Além da arma, foram apreendidos dois carregadores e 38 munições.

O flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Civil em Matelândia/PR.