Operação Hórus faz duas apreensões no Lago de Itaipu em menos de um dia

Foz do Iguaçu/PR – A primeira apreensão aconteceu por volta de 00h30 da madrugada de segunda para terça (24), quando policiais federais e da Força Nacional, em diligências pela região do Lago de Itaipu, apreenderam 635 caixas de cigarros em um porto clandestino. As caixas de cigarros seriam contrabandeadas do Paraguai para o Brasil através de embarcações pelo Lago de Itaipu. Um veículo GM S10, cor prata, também foi apreendido.

Na segunda ação, por volta das 21h de terça-feira (24), quando policiais federais e da Força Nacional em patrulhamento embarcado apreenderam uma embarcação em chapa de aço, propulsada por um motor de 140 HP, carregada com aproximadamente 90 caixas de cigarros. O piloto da embarcação, ao perceber que iria ser abordado pela polícia, jogou a embarcação na margem do Lago de Itaipu e fugiu.

A embarcação, o veículo e a carga de cigarros foram encaminhados à Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu.