Operação Hórus faz apreensão no Lago de Itaipu, em Itaipulândia/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na terça-feira (08), por volta de 16h, policiais integrantes da Operação Hórus, em patrulhamento embarcado em locais com incidência maior de crime no Lago de Itaipu, notaram a movimentação suspeita em um porto clandestino, nas proximidades da Base Náutica de Itaipulândia/PR.

Na abordagem ao local suspeito, foi apreendido um veículo Fiat Fiorino, placas, BOQ 7025, carregado com caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai.

A apreensão foi feita, porém os criminosos que estavam no local evadiram-se com a chegada dos policiais.

Veículo e carga foram encaminhados a Alfândega da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu.