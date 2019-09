Operação Geral é realizada na Penitenciária Estadual de Cascavel

Uma revista geral foi realizada nesta quinta-feira (12), na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC). Os trabalhos contaram com o apoio das equipes do Setor de Operações Especiais (SOE), agentes penitenciários da unidade e também alunos do 2º Curso de Formação da Guarda Municipal de Cascavel (GMC).

Mais de 400 presos em mais de 10 galerias foram movimentados, apenas no período da manhã, para que os trabalhos pudessem ser realizados. As equipes do SOE conduziram os detentos e realizaram a revista minuciosa neles.

Os 66 alunos da Guarda Municipal de Cascavel fizeram a revista geral dos cubículos, orientados pelos agentes penitenciários da unidade e também pelos inspetores e coordenadores do Curso de Formação da GMC.

As equipes foram divididas para que os trabalhos ocorram de forma simultânea nas galerias. Colchões foram revistados com os detectores de metais, com o objetivo de localizar objetos escondidos dentro da espuma. Além disso, todos os pertences de dentro dos cubículos foram vistoriados pelas equipes.

Para o inspetor da GMC, Cleber Pavlak, os trabalhos estreitam as relações entre o Depen e a Guarda Municipal de Cascavel.

“Ações assim, além do caráter preventivo, servem para aproximar os servidores que atuam nas forças de Segurança Pública. Em uma ação futura, as equipes já estão integradas”, explica.

O vice-diretor da PEC, Sebastião Monteiro, fala sobre os objetivos da ação.

“Ocorrem em caráter preventivo, além disso, durante os procedimentos, revistamos toda a estrutura da unidade e buscamos apreender materiais ilícitos que podem estar em poder dos detentos”, conta.

Já para o coordenador regional do Depen, Thiago Correia, todo combate ao crime deve ser constante dentro e fora das unidades prisionais.

“Nos últimos dias várias tentativas de arremesso com materiais ilícitos foram feitas na PEC. Todas não atingiram o objetivo, pois os ilícitos foram apreendidos pelos agentes penitenciários do Grupo de Segurança Interna (GSI). As tentativas de entrar com ilícitos na unidade mudam de forma constantemente, pois a cada dia, os agentes estão capacitados para intervir e não permitir que os materiais cheguem aos presos”, explica Thiago.

Os materiais apreendidos ainda serão contabilizados, assim que a revista geral for finalizada.