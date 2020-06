Operação Flagellum: PRF apreende carro recheado de cigarros em Marechal Cândido Rondon (PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou no dia 30 de maio, a Operação Flagellum, nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, reforçando as ações de enfrentamento nas rodovias federais atuando de forma estratégica no combate ao crime organizado. Ocupando posições geográficas estratégicas na América do Sul, fazem fronteira com Paraguai e Bolívia, países reconhecidamente responsáveis pela fabricação e fornecimento de drogas para Brasil e outros países do mundo.

Na manhã desta quarta (3), agentes da PRF, durante ronda de combate à criminalidade em Marechal Cândido Rondon, na BR-163, cruzou com um veículo Nissan Sentra em alta velocidade, trafegando no sentido oposto.

A equipe retornou com a intenção de abordar o carro e, alguns quilômetros depois, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Nova Santa Rosa (PR), encontraram o carro abandonado.

Em seu interior, os policiais encontraram cerca de 10 mil carteiras de cigarros contrabandeados. Ainda, foi encontrado um rádio comunicador ilegal, instalado de forma ostensiva ligado e em funcionamento.

Em identificação veicular constatou-se que a cor original do veículo seria preta, mas o veículo estava pintado de cinza sem que a alteração constasse nos sistemas.

Diante dos fatos, os cigarros, avaliados em cerca de R$ 50 mil, foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Guaíra (PR).