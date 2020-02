Operação Carnaval: 28 motoristas são autuados por embriaguez em Cascavel

As noites de Carnaval terminaram em dor de cabeça para 28 motoristas de Cascavel que foram pegos embriagados durante a Operação Carnaval realizada de sexta-feira (21) até essa terça-feira (25) em Cascavel. O balanço foi divulgado na tarde desta quarta-feira (26) pela assessoria da Cettrans/ Transitar.

A Operação Carnaval foi realizada em conjunto pela equipe de fiscalização de trânsito da Cettrans/Transitar, com a Polícia Militar e a Guarda Municipal em pontos estratégicos da cidade. Desses 28, dez motoristas foram presos em flagrante por crime de trânsito.

O balanço final aponta 302 autos de infração emitidos nas cinco noites de folia. Desses, além dos 28 por embriaguez, lideram a lista de irregularidades constatadas a condução sem habilitação; a habilitação suspensa ou vencida e a falta de documentação do veículo. Também durante a operação, 68 veículos foram removidos para o pátio da Cettrans.

De acordo com o encarregado do Setor de Operações de Trânsito, Giovani Elias Rogitski, embriaguez ao volante caracteriza infração de trânsito gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. No caso do flagrante, o motorista ainda responde criminalmente pelo ato. “A punição existe para evitar que mais pessoas percam a vida ou sofram sequelas irreparáveis por conta de acidentes provocados por motoristas alcoolizados”, detalha, avaliando de forma positiva a operação, que mobilizou o efetivo do órgão de trânsito.

“Foi uma ação conjunta com os demais órgãos de segurança, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal na noite de sexta-feira, que trouxe um impacto muito positivo, pois a intenção é não apenas punir, mas também instruir e orientar as pessoas principalmente nestes períodos de feriados prolongados em que os cidadãos muitas vezes esquecem as regras e o quanto isso pode afetar a segurança nas vias”, avalia o agente de trânsito.