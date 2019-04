Ônibus saem da Brasil?

Enquanto a população tenta se acostumar com os ônibus na Avenida Brasil, os motoristas são surpreendidos com novas linhas em vias laterais e até locais onde nem tinha linha.

Exemplo é a instalação de um ponto de ônibus na Rua Pernambuco, quase esquina com a Rua Jorge Lacerda. A “novidade” vem causando confusão e desagradando comerciantes. Os dois principais problemas são: a falta de sinalização no local e o sacrifício de quatro vagas de estacionamento para que o ônibus possa pegar os passageiros.

Um empresário que pediu para não ser identificado diz que a perda do estacionamento traz dificuldade para o comércio: “Já existem poucas vagas aqui e ainda tiram essas quatro para o ônibus? O ponto poderia ser instalado alguns metros antes”, sugere. E critica o fato de que as vagas ficarão ociosas a maior parte do dia, já que o ônibus passará poucas vezes ao dia pelo local.

Além das multas que já começaram a ser aplicadas, moradores e empresários estão preocupados com o risco de acidentes pela falta de sinalização. “Às vezes um carro vai sair ou entrar nas vagas e o ônibus pode estar chegando e causar um acidente. Precisam sinalizar melhor antes para os motoristas se acostumarem e depois o ônibus começar a passar, e não o contrário”, critica um morador.

Justificativa

O presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, disse que o trabalho de sinalização horizontal deveria ter sido realizado ainda ontem, já que o ponto foi instalado na segunda-feira, mas que a chuva atrapalhou.