Ônibus “invade” rodoviária e deixa 17 feridos

Um ônibus perdeu o controle e colidiu em uma lanchonete na rodoviária de Corbélia. O acidente aconteceu no fim de tarde desta segunda-feira (2).

O motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do ônibus.

A proprietária do estabelecimento atingido ficou ferida, com suspeita de fratura em fêmur. Além dela, o motorista também ficou gravemente ferido. Outras 15 tiveram escoriações.

Socorristas do Samu e a ambulância do Município estiveram no local para socorrer os feridos até que chegassem uma ambulância do Samu e outra do Siate de Cascavel e o médico do Corpo de Bombeiros.

fotos: Portal Corbélia