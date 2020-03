Olimpíadas de Tóquio já têm nova data

As Olimpíadas e as Paralimpíadas de Tóquio já estão com nova data marcada. Nesta segunda-feira (30) o Governo do Japão e o COI (Comitê Olímpico Internacional) marcaram os novos dias do evento que ocorrerá de sexta-feira dia 23 de junho até domingo 8 de agosto de 2021, enquanto as Paralimpíadas acontecerão nos dias 24 de agosto, numa segunda-feira, finalizando no sábado dia 5 de setembro.

A decisão foi tomada após uma fase de negociações e análises entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e dirigentes das federações esportivas e de comitês nacionais japoneses, que, segundo o COI, o país possui até o verão para realizar o evento.

Esse adiamento afetará a economia japonesa, já transtornada pela crise causada pelo novo coronavírus (covid-19). O governo gastou US$ 12,6 bilhões para sediar o evento, que manterá o nome Tóquio 2020.