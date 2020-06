Oeste se aproxima de 3 mil casos; Estado já passa de 11 mil

Cascavel – O avanço rápido da pandemia na região oeste do Paraná pode ser observada pelo crescimento de pessoas infectadas. Em uma semana, o número de casos cresceu 65,8%, passando de 1.793 no último dia 10 para 2.973 confirmações nessa quarta-feira (17).

O crescimento é maior que o registrado no Estado, que também é expressivo: 41,55%, indo de 7.831 para 11.085 casos confirmados ontem. Já são 311 cidades paranaenses com ao menos um registro de covid-19 e em 112 municípios houve pessoas que morreram em decorrência da doença.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou 529 novas confirmações e 22 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus de terça para quarta. O numero de mortes chega a 386 em decorrência da doença.

Dos óbitos registrados ontem, todos os pacientes estavam internados. São dez mulheres e 12 homens, com idades que variam de 15 a 92 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 10 e 17 de junho. Os pacientes que faleceram residiam em: sete em Curitiba; cinco em Cascavel; três em Rolândia; dois em Fazenda Rio Grande. E um em Almirante Tamandaré, Assaí, Cornélio Procópio, Londrina e São José dos Pinhais.

No oeste, Cascavel registrou mais três novos óbitos e agora soma 25 vítimas da doença. As três últimas vítimas foram: um homem de 69 anos, que possuía as seguintes comorbidades: miocardiopatia, insuficiência renal crônica, hipertensão e obesidade. Ele foi a óbito no dia 16 em Hospital Privado em Foz do Iguaçu.

Ainda no dia 16, também foi a óbito uma mulher de 77 anos, que não tinha comorbidades; ela morreu em um hospital privado de Cascavel e foi classificada positiva para covid-19 por critérios clínicos epidemiológicos.

A terceira vítima é um homem de 88 anos, que tinha como comorbidades leucemia e hipertensão. Ele foi a óbito nessa quarta-feira (17) em um hospital privado de Cascavel;

box

Ocupação de leitos

Nessa quarta-feira havia 348 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados no Paraná, sendo 243 pacientes em leitos SUS (sendo 113 em UTI e 130 em leitos clínicos/enfermaria) e 105 em leitos da rede particular (sendo 38 em UTI e 67 em leitos clínicos/enfermaria).

Outros 893 pacientes estavam em leitos de UTI e enfermaria aguardando o resultado dos exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 7 Assis Chateaubriand 55 Boa Vista da Aparecida 23 Braganey 18 Cafelândia 7 Campo Bonito 21 Capitão Leônidas Marques 10 Cascavel 1.439 Catanduvas 15 Céu Azul 12 Corbélia 22 Diamante do Sul 13 Diamanta d’Oeste 1 Foz do Iguaçu 335 Formosa do Oeste 1 Guaíra 21 Guaraniaçu 41 Ibema 37 Iguatu 4 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 5 Jesuítas 23 Lindoeste 7 Marechal C.Rondon 21 Maripá 3 Matelândia 14 Medianeira 46 Mercedes 1 Missal 19 Nova Aurora 6 Ouro Verde do Oeste 3 Palotina 25 Pato Bragado 2 Quatro Pontes 2 Quedas do Iguaçu 26 Ramilândia 3 Santa Helena 33 Santa Lúcia 1 Santa Terezinha Itaipu 42 Santa Tereza do Oeste 40 São José das Palmeiras 1 São Miguel do Iguaçu 16 São Pedro do Iguaçu 5 Serranópolis do Iguaçu 5 Terra Roxa 4 Toledo 473 Três Barras do Paraná 18 Tupãssi 26 Vera Cruz do Oeste 19 TOTAL NO OESTE 2973 TOTAL NO PARANÁ 11.085 TOTAL NO BRASIL 955.377

Taxa de ocupação de leitos no oeste Cidade UTI Enfermaria Assis Chateaubriand 71,43% 35,71% Toledo 91,67% 25,00% Cascavel 85% 80% Foz do Iguaçu 40% 13,43% Macro-Oeste 73,00% 35% Paraná 58% 36% Internados no Paraná UTI Enfermaria 348 pacientes 151 197 893 internados aguardando exame