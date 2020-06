Oeste já soma 66 óbitos

A região oeste do Estado já soma 66 vítimas fatais da covid-19. Somente no fim de semana foram confirmados sete óbitos: três em Cascavel, um óbito em Ouro Verde do Oeste, Ibema, Foz do Iguaçu e Vera Cruz do Oeste.

No Estado, são 460 óbitos, com 18 registros ontem. Em 118 municípios há óbitos pela infecção por covid-19. São quase 15 mil casos confirmados. Na região oeste, conforme levantamento feito pela reportagem do Jornal O Paraná nos municípios – que divergem com os registros do Estado -, são 4.276 infectados.

Internados

Neste início de semana, havia 524 pacientes com covid-19 internados, dos quais 206 em UTIs. Há outros 894 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames.

REGIÃO OESTE Casos Anahy 9 Assis Chateaubriand 61 Boa Vista da Aparecida 29 Braganey 22 Cafelândia 12 Campo Bonito 25 Capitão Leônidas Marques 12 Cascavel 1.848 Catanduvas 21 Céu Azul 19 Corbélia 29 Diamante do Sul 18 Diamanta d’Oeste 4 Espigão Alto do Iguaçu 1 Entre Rios do Oeste 1 Formosa do Oeste 2 Foz do Iguaçu 493 Guaíra 22 Guaraniaçu 44 Ibema 49 Iguatu 4 Iracema do Oeste 2 Itaipulândia 26 Jesuítas 31 Lindoeste 7 Marechal C.Rondon 26 Maripá 3 Matelândia 43 Medianeira 102 Mercedes 2 Missal 33 Nova Aurora 10 Ouro Verde do Oeste 13 Palotina 35 Pato Bragado 3 Quatro Pontes 2 Quedas do Iguaçu 28 Ramilândia 27 Santa Helena 63 Santa Lúcia 2 Santa Terezinha Itaipu 55 Santa Tereza do Oeste 50 São José das Palmeiras 1 São Miguel do Iguaçu 64 São Pedro do Iguaçu 12 Serranópolis do Iguaçu 15 Terra Roxa 6 Toledo 799 Três Barras do Paraná 23 Tupãssi 40 Vera Cruz do Oeste 28 TOTAL NO OESTE 4276 TOTAL NO PARANÁ 14.948 TOTAL NO BRASIL 1.106.470

MUNICÍPIO MORTES Oeste Cascavel 33 Foz do Iguaçu 6 Guaíra 3 Toledo 6 Palotina 1 Braganey 1 Jesuítas 3 Céu Azul 1 Assis Chateaubriand 2 Santa Tereza do Oeste 2 Ibema 3 Cafelândia 1 Santa Helena 2 Vera Cruz do Oeste 1 Ouro Verde do Oeste 1 1º de Maio 1 Alvorada do Sul 2 Almirante Tamandaré 2 Ampére 1 Andirá 1 Apucarana 5 Arapongas 3 Araruna 2 Araucária 2 Assaí 3 Bandeirantes 1 Bela Vista do Paraíso 2 Bocaiuva do Sul 1 Bom Jesus do Sul 1 Cambé 4 Campina da Lagoa 1 Campina Grande Sul 6 Campo do Tenente 1 Campo Largo 2 Campo Magro 1 Campo Mourão 4 Cantagalo 1 Carambeí 2 Cianorte 2 Cidade Gaúcha 1 Clevelândia 2 Colombo 6 Congonhinhas 1 Contenda 1 Cornélio Procópio 14 Curitiba 110 Fazenda Rio Grande 10 Fernandes Pinheiro 1 Francisco Beltrão 3 Goioerê 1 Guairaça 1 Guapirama 1 Guaporema 1 Guarapuava 2 Guaraqueçaba 1 Guaratuba 1 Ibaiti 1 Ibiporã 1 Imbituva 1 Imbaú 2 Iretama 1 Itaperuçu 1 Ivaiporã 2 Jaguariaíva 1 Jaguapitã 2 Jataizinho 1 Jussara 1 Leópolis 1 Londrina 59 Luiziana 1 Mamborê 1 Mandaguari 1 Manoel Ribas 1 Maringá 11 Mariópolis 1 Mirador 1 Paiçandu 1 Paraíso do Norte 1 Paranaguá 5 Paranavaí 7 Pato Branco 1 Pinhais 7 Piraquara 8 Ponta Grossa 1 Pontal do Paraná 2 Quatiguá 1 Quatro Barras 2 Quitandinha 1 Rancho Alegre 2 Reserva 1 Ribeirão do Pinhal 1 Rio Negro 1 Rolândia 8 Rondon 1 Santa Fé 1 Santa Mônica 1 Santa Mariana 4 Santa Isabel do Ivaí 1 Santo Antônio Caiuá 1 São João do Caiuá 1 São João do Ivaí 1 São José da Boa Vista 1 São José dos Pinhais 18 São Mateus do Sul 1 São Sebastião da Amoreira 2 Sapopema 1 Sarandi 1 Sertaneja 1 Sertanópolis 1 Siqueira Campos 4 Tamarana 1 Tamboara 1 Tapejara 1 Telêmaco Borba 1 Terra Boa 2 Terra Rica 1 Umuarama 2 Uraí 1 Verê 1 Wanceslau Braz 1 Não residentes no Paraná 8 TOTAL PARANÁ 476 TOTAL DO BRASIL 51.271

Taxa de ocupação de leitos no oeste Cidade UTI Enfermaria Assis Chateaubriand 92,86% 7,14% Toledo 100,00% 100,00% Cascavel 93,30% 64,50% Foz do Iguaçu 67% 14,93% Macro-Oeste 84,00% 43% Paraná 61% 39% Internados no Paraná UTI Enfermaria 524 pacientes 206 318 894 internados aguardando exame

Centro de Triagem

Em Cascavel, entrou em funcionamento nessa segunda-feira o Centro de Triagem para pacientes com sintomas respiratórios. O centro funciona em uma das alas do Hospital de Campanha, montado no Centro de Eventos.

No primeiro dia, foram atendidos 110 pacientes, coletados 48 exames RT-PCR e oito testes rápidos realizados. Três pacientes foram transferidos.

A Secretaria de Saúde alerta que os atendimentos no Centro de Triagem são apenas para pacientes com sintomas respiratórios ou suspeita de covid-19.