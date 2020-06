Saúde reforça que Hospital de Campanha é somente para pacientes com suspeita de covid-19

A Secretaria de Saúde de Cascavel reforçou na tarde desta segunda-feira (22), e orienta que os atendimentos no Centro de Triagem que funciona no Hospital de Campanha de Cascavel são somente para pacientes com sintomas respiratórios. A secretaria frisa ainda que NÃO devem ir ao local quem não possui sintomas suspeitos para a covid-19.

Exames serão realizados a critério dos médicos, dentro dos protocolos oficiais do Ministério da Saúde, e que, cada tipo de exame, possui uma período adequado para sua realização, sendo o exame RT-PCR feito entre o 3º e 7º dia do início dos sintomas, e o teste rápido somente após o 7º dia de início de sintomas. Não há realização de exames ou consultas para pessoas que não possuem sintomas respiratórios.

Além disso, todos os exames são auditados antes da realização.

Hospital de Campanha

O Hospital de Campanha Nei Senter Martins, montando no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, foi efetivado na manhã desta segunda-feira (22) e deu início aos primeiros atendimentos. Nesse primeiro momento, o hospital será um centro de triagem para covid-19 e atenderá das 7h às 19h, todos os dias da semana. Os pacientes poderão ficar no local, em observação, por até 12 horas. Caso necessitem de internamento, uma ambulância estará disponível para levar ao Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho (Antigo Santa Catarina)

De acordo com o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, o atendimento será por agendamento via Call Center ou por livre demanda. As pessoas que tiverem sintomas como tosse seca, coriza, febre, dor de cabeça podem ir diretamente ao local. “Nós tínhamos cinco unidades que atendiam Covid-19 e foram fechadas para que os servidores possam estar aqui, nesse centro de triagem, em um local único e específico para atendimento à população, focado nos pacientes sintomáticos respiratórios”, enfatiza o secretário.

O prefeito Leonaldo Paranhos disse que ao concentrar os procedimentos de Covid-19 que eram realizados nas unidades de saúde, o atendimento fica mais seguro. “Da forma que estava, nós estávamos muito vulneráveis. Primeiro porque nós temos que ter material de equipamento de segurança em todos os lugares. Segundo: no formato que estava acaba tendo a possibilidade de muitas pessoas, provavelmente com o vírus, estarem em muitos lugares da cidade. Então aqui a gente tem toda uma estrutura, todos os profissionais estão aqui”, observa o prefeito.

Aproximadamente 100 pessoas trabalharão no hospital de campanha. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e equipes do setor administrativo e de apoio. Na manhã de hoje eles foram recebidos com aplausos pelo prefeito Leonaldo Paranhos, secretários municipais e outras pessoas que acompanhavam o início dos trabalhos.

Entre os 100 profissionais que atuarão no Hospital de Campanha está a enfermeira Nilsa Maria Pirocelli. Ela é coordenadora da UBS do Bairro da Neva e agora atuará na unidade exclusiva para atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus.

“Para nós, como servidores, é muito importante estar aqui. A gente está desempenhando o nosso papel na profissão que escolhemos”, afirma. Ela reforça o pedido para que a população não negligencie o os cuidados para prevenir o avanço do vírus. “Quem puder fique em casa,faça a prevenção, lavagem das mãos, o uso correto das máscaras para não precisar vir aqui, mas se precisar nós estaremos aqui”, completa.

Na primeira manhã, 24 pacientes procuraram atendimento no Hospital de Campanha.